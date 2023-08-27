الأثنين 11 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023
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سياسات وقرارات
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رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا ويحيلها للتحقيق
منذ 59 دقيقة
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