الأثنين 15 رمضان 1445 ﻫ - 25 مارس 2024
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سياسات وقرارات
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رئيس الوزراء المصري: تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 50% جراء الاضطرابات بالبحر الأحمر
منذ ساعة واحدة
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