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    رئيس الوزراء المصري: ندرس زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%

    منذ ساعة واحدة
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