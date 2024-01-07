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رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يتعهد بتقديم دعم "لا ينقطع" للمناطق التي دمرها الزلزال
منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - يناير - 2024 11:50 صباحًا
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