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سياسات وقرارات
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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري للجزيرة: من المهم جدا رفع العقوبات عن سوريا كي تتمكن حكومتها من العمل
منذ ساعتين
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