الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023
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رئيس بلدية شانلي أورفا في تركيا يقول إن خمسة لقوا حتفهم كما انهار 16 مبنى بعد الزلزال
منذ 5 دقائق
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