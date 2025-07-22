الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025
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رئيس تايوان: تايبه والاتحاد الأوروبي يواجهان تهديدات "التسلل الخارجي"
منذ ساعة واحدة
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