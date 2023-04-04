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    رئيس تجمّع المزارعين في البقاع ابراهيم ترشيشي لـmtv: نحن اليوم نستورد أكثر من 50 و60 في المئة من المنتوجات والمستورد هو الذي يتحكم بالأسعار

    منذ دقيقة واحدة
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