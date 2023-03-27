الأثنين 5 رمضان 1444 ﻫ - 27 مارس 2023
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رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد لبرنامج "بدنا الحقيقة": الجبهة اللبناني فُرض عليها ان تتعاون مع الخارج للدفاع عن وجودها وعن الدولة اللبنانية أمّا حزب الله فلديه مشروع عقائدي ديني استراتيجي
منذ 46 ثانية
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