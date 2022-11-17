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    رئيس حزب الكتائب‬⁩ النائب سامي ⁧‫الجميّل‬⁩: نحن نحمل تضحيات تمنعنا أن نضع أي مصلحة أو سياسات ضيقة أو مساومات قبل التضحيات والوطن والسيادة حتى لو كلّفنا ذلك مقاعد نيابية والخروج من السلطة وحزب "الكتائب" مؤتمن على البلد

    منذ 58 دقيقة
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