الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: السلطة الفلسطينيّة مستعدّة لأن تخلي كلّ المخيمات من السلاح وتوازن الرعب داخل المخيمات يدفع ثمنه اللبنانيّون جميعاً وليس فقط أهل الجنوب الذي يتأذّون مباشرةً
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