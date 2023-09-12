الثلاثاء 27 صفر 1445 ﻫ - 12 سبتمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: أقرّينا موازنة 2024 وهذا إنجاز كبير وهناك إجماع على تبنيها وسنحيلها في نهاية الأسبوع على مجلس النواب
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