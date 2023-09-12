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    رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: أقرّينا موازنة 2024 وهذا إنجاز كبير وهناك إجماع على تبنيها وسنحيلها في نهاية الأسبوع على مجلس النواب

    منذ 39 دقيقة
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