الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022
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رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيزور صباح غد الاثنين الصرح البطريركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
منذ 36 دقيقة
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