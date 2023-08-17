الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
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    رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: لم نستطع التوصل الى حل لقضية الكابيتال كونترول وهناك مشاريع قوانين بحاجة لإقرار وإلا سندخل في أزمة أكبر ونحن في وضع صعب جداً

    منذ 41 ثانية
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