السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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    رئيس دولة الإمارات: نثمن دور الملك سلمان بعقد قمة جدة ومبادرته التي تؤكد على دور المملكة

    منذ 6 دقائق
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