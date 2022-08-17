الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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    رئيس صندوق النفط النرويجي يحذر من أوقات عصيبة للمستثمرين باعتبار بلاده أكبر موزعي الغاز داخل القارة

    منذ ساعتين
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