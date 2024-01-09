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    رئيس غواتيمالا المنتخب يؤكد أنّ لا شيء يمكن أن يوقف تنصيبه

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 9 - يناير - 2024 7:24 صباحًا
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