الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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    رئيس كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية "في أي وقت

    منذ ساعة واحدة
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