الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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    رئيس كوريا الجنوبية يتفقد الغواصة النووية الأميركية: السلوك النووي لكوريا الشمالية سيؤدي إلى نهاية النظام

    منذ ساعتين
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