السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
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    رئيس كوريا الشمالية يتعهد بتطوير التعاون مع الصين إلى "آفاق جديدة"

    منذ 4 دقائق
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