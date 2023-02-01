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رئيس مجلس النواب الأميركي: الديون هي أكبر تهديد للولايات المتحدة
منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2023 1:38 صباحًا
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