الجمعة 9 رمضان 1444 ﻫ - 31 مارس 2023
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رئيس مجلس النواب الأميركي: توجيه الاتهام لترامب ألحق بالبلاد أضرارا غير قابلة للإصلاح
منذ ساعة واحدة
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