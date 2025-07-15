الأربعاء 20 محرم 1447 ﻫ - 16 يوليو 2025
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سياسات وقرارات
منوعات
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رئيس مجلس النواب نبيه بري: أعد أن كل 3 جلسات سيكون هناك جلسة لمناقشة الحكومة
منذ 13 ساعة
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