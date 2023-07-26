الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل في عين التينة سفير دولة قطر لدى لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان

    منذ 30 دقيقة
    آخر تحديث: 26 - يوليو - 2023 3:26 مساءً
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      مطار رفيق الحريري الدولي
      بأشد الأيام حرارة.. مطار رفيق الحريري الدولي بلا تكييف!
      طقس حار - تعبيرية
      الحرارة قد تتخطى ال٤٥ درجة .. افرام: لاعلان حالة طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل
      وفاة فتاة تركية بطريقة مروّعة
      بعد موافقتها على الزواج.. وفاة فتاة تركية بطريقة مروّعة