الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
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    رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى عقد جلسة عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 7 كانون الأول 2022 وذلك لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات

    منذ 45 دقيقة
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