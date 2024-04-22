الأثنين 13 شوال 1445 ﻫ - 22 أبريل 2024
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سياسات وقرارات
منوعات
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي قائد الجيش العماد جوزاف عون في هذه الأثناء في عين التينة
منذ ساعتين
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