الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 10 يناير 2024 |
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    رئيس موانئ دبي العالمية يعلن في قمة استثمارية في الهند عن استثمار 3 مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة

    منذ ساعتين
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