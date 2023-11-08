الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023
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الصحة
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رئيس نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن لـ "صوت لبنان": عمليات الشحن مستمرّة ومنتظمة حسب الجداول في المرافئ لكن لا جعالات إضافية والعقود الجديدة المتعلقة بالسلع غير الأساسيّة متوقفّة بسبب الوضع الأمني
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