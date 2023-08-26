السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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    رئيس نيجيريا: أتلقى مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للمشاركة بالقوة العسكرية للتدخل في النيجر

    منذ ساعة واحدة
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