الأثنين 17 ذو الحجة 1445 ﻫ - 24 يونيو 2024 |
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    رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: حزب الله يمتلك قدرات أكبر من حماس وإيران تميل إلى تقديم دعم أكبر له

    منذ ساعتين
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