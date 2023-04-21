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رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي: الناتو أصبح أقوى في مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا
منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2023 6:31 مساءً
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