الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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    رئيس هيئة قناة السويس: قناة السويس حققت إيرادات ضخمة بنحو 143.8 مليار دولار على مدار 67 عاما منذ التأميم

    منذ ساعة واحدة
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