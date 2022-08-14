الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022
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رئيس وزراء إثيوبيا يدعو في رسالة إلى مصر والسودان إلى حوار إيجابيّ للتعاون حول سد النهضة
منذ 6 دقائق
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