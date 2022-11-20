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    رئيس وزراء الإمارات يصل إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم

    منذ ساعتين
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