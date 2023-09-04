الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
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    رئيس وزراء النيجر: قوات الدفاع والأمن تعمل على ضمان أمن البلاد والمواطنين

    منذ ساعة واحدة
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