الجمعة 2 رمضان 1444 ﻫ - 24 مارس 2023 |
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    رئيس وزراء بريطانيا يعرب لنتنياهو عن مخاوفه من تصعيد التوتر بالضفة وتقويض حل الدولتين

    منذ ساعتين
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