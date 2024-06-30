الأحد 24 ذو الحجة 1445 ﻫ - 30 يونيو 2024 |
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    رئيس وزراء فرنسا أتال: سنعمل على ضمان عدم حصول حزب التجمع الوطني على الأغلبية المطلقة

    منذ 18 دقيقة
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