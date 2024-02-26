الأثنين 16 شعبان 1445 ﻫ - 26 فبراير 2024
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رئيس وزراء قطر: جهاز قطر للاستثمار يدشن صندوقا حجمه مليار دولار للاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر العالمية والإقليمية
منذ 36 دقيقة
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