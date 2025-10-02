الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025
رئيس وزراء لوكسمبورغ للجزيرة: على روسيا وقف حربها على أوكرانيا ثم دفع تعويضات لها عن الأضرار التي سببتها
منذ 4 دقائق
المزيد من
بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
الأكثر قراءة
بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!
تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت
أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب