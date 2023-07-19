الخميس 1 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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    رئيس وزراء نيوزيلندا: عملية إطلاق النار لن تؤثر على منافسات كأس العالم للسيدات لكرة القدم

    منذ 3 دقائق
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