الأثنين 10 ربيع الأول 1445 ﻫ - 25 سبتمبر 2023 |
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    رائد خوري: صندوق النقد الدولي سييأس من الوضع اللبناني لأنّ لبنان من أقلية الدول التي لم تقم بأي تغييرات بعد 4 سنوات على الأزمة

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