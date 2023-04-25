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    رجا سلامة لم يحضر الجلسة أمام الوفد القضائي الأوروبي بعد تقديم محاميه معذرة طبية

    منذ 39 دقيقة
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