الثلاثاء 27 صفر 1445 ﻫ - 12 سبتمبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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رصاص اشتباكات عين الحلوة يطال الجامعة اللبنانية وإحدى المطابع من دون تسجيل أي اصابات والحركة في صيدا الآن باتت شبه معدومة
منذ 36 دقيقة
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