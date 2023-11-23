الجمعة 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 24 نوفمبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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رصاص طائش أصاب سيارات في وادي النحلة وجبل البداوي في طرابلس
منذ ساعة واحدة
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