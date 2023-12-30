السبت 17 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 30 ديسمبر 2023
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الصحة
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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روسيا تطالب باجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد مقتل 14 شخصًا وإصابة 108 في ضربة على بيلغورود
منذ ساعة واحدة
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