الأحد 4 ذو القعدة 1445 ﻫ - 12 مايو 2024 |
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    روسيا سيطرت على 4 قرى في منطقة خاركيف بأوكرانيا

    منذ 43 دقيقة
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