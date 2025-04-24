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    رويترز: أمريكا مستعدة لتقديم حزمة أسلحة للسعودية بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار خلال زيارة الرئيس ترامب للمملكة في مايو

    منذ 7 دقائق
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