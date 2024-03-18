الأثنين 8 رمضان 1445 ﻫ - 18 مارس 2024 |
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    رويترز: إيران ترفع سعر بيع الخام الخفيف إلى آسيا في أبريل

    منذ دقيقة واحدة
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