الأحد 22 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 15 يناير 2023 |
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    رويترز: "إيني" تعلن عن كشف جديد في مجال الغاز بشرق البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية

    منذ ساعتين
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