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    رويترز: الاقتراح الفرنسي المكون من ثلاث مراحل لإنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل يهدف لتنفيذ "وقف محتمل لإطلاق النار عندما تكون الظروف مناسبة"

    منذ 31 دقيقة
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